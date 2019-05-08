«Альфа» против «Альфы». Спецназ Украины воюет против России «братским» оружием

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Советский Союз подарил двум спецподразделениям не только общее название, но и одинаковое вооружение, которое из-за политических разногласий теперь может стрелять в сторону друг друга.

Отряд специального назначения Службы безопасности Украины называется так же, как элитный спецназ ФСБ - «Альфа». Своё имя оба подразделения получили от своего прародителя — спецподразделения «А» Комитета госбезопасности СССР. В поздние советские годы журналисты растиражировали название «Альфа», которое вскоре стало официальным.

Наследие Советского Союза для элиты вооружённых сил обеих стран не ограничивается названием — у спецназа ФСБ и СБУ также почти одинаковое вооружение. И Украина, и Россия до сих пор пользуется снайперскими винтовками, автоматами и пулемётами, представляющими собой модифицированные образцы советского оружия.

АК-74 породил два автомата на вооружении спецназа Украины: «Вепрь» и АК-ТК. Обе винтовки реализованы на базе советского патрона калибра 5,45 мм. Российским «братом» этих автоматов является Пистолет-пулемёт «Бизон» и несколько других автоматов.

Фактически, все эти автоматы являются доделкой под необходимости нового времени — на базу АК-74 встали оптические прицелы, глушители и подствольные гранатомёты, а также применены современные материалы. В остальном же в их конструкции легко угадывается «старичок». Впрочем, если автомат и так отвечает всем предъявляемым требованиям — зачем искать от добра добро?

Конструкторский гений Калашникова не ограничился созданием «бессмертного» автомата. На вооружении СБУ до сих пор находится ПК — пулемёт Калашникова. Да, этот советский агрегат Украина решила перенять вовсе без изменений.

Россия всё же пошла по пути модернизации и без того успешного пулемёта — результатом стал ПКП «Печенег». Это устройство на 80% унифицировано с ПК, об этом заявляют сами конструкторы. Отличия — всё те же требования времени: ночные прицелы, гранатомёты и более совершенные материалы.

Советское оружие, советское название, но разные стороны. Теперь политические интриги заставили два практически одинаковых спецназа воевать друг против друга. Интересно, при операциях типа «ФСБ против СБУ» на Донбассе бойцы не путаются, в кого стрелять?