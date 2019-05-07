Выбор на конец света: Прошедший Афганистан американец объяснил, почему выбирает «Калашников» вместо AR-15

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Даже заокеанские военные не могут отрицать абсолютного преимущества отечественного вооружения.

Популярный американский видеоблогер DemolitionRanch («Разрушительное ранчо») регулярно делится с публикой новыми роликами, в которых наглядно показывает преимущества того или иного оружия, в том числе и российского. Для одного из недавних выпусков он решил пригласить в гости Николаса Ирвинга, бывшего снайпера армии США. Прошедший Афганистан и прочие «горячие» точки американец в своих суждениях был довольно однозначен. Когда ведущий канала спросил у него, выбирает он AR-15 или же «Калашникова», то Ирвинг тут же начал приводить массу доводов, почему следует отдавать свое предпочтение именно отечественным винтовкам.

По словам ветерана, ему часто доводилось воевать в странах «с большим количеством песка». Именно в таких условиях «Калашников» проявляет себя самым наилучшим образом, ведь, как уверяет солдат, российская винтовка «неубиваемая», в отличие от AR-15, которой следует лишь немного запачкаться – она тут же перестает стрелять. «Калашников» же Ирвинг называет «выбор на конец света», потому как лучше винтовки для этих событий не придумать.

Помимо этого, убойная сила «Калашникова», опять же, оставляет AR-15 далеко позади, что удалось доказать с помощью стрельбы по чугунным сковородам. Если американская винтовка смогла «прошить» кухонную утварь, то «Калашников» не только пробил ее насквозь, но и полностью снес с крепления.

Практически по всем параметрам: начиная от надежности и заканчивая убойной силой, «Калашников» оказался однозначным лидером. Преимущество AR-15 оказалось за точностью, однако Ирвинг добавил, что этот показатель регулируется, в основном, производителем и сильно полагается на человеческий фактор, потому и стопроцентным назвать его нельзя.