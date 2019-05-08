Последнее наступление: Войска Асада начали атаку на последний оплот боевиков в Сирии

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Кажется, война в Сирии подходит к концу. Правительственные силы начали наступление, цель которого - закончить наконец бойню, длящуюся уже восемь лет.

Не смотря на всю поддержку западных сил, оппозиция проигрывает войну, правительственные силы при полной поддержке населения, а также с помощью российских союзников, успешно вытесняют неудавшихся «революционеров» с территории страны. Зверства и провокации боевиков с каждым днем становятся все жестче, но осталось им недолго.

Сейчас боевики отрезаны от большей части своих союзников, ни Турция, ни США уже, похоже, не верят в то, что «оппозиция» может одержать победу. В этот раз победила правда. Как известно, на протяжении всей, так называемой «гражданской войны», враждебные Дамаску силы пытались представить все как борьбу за «свободу и демократию», устраивая теракты и провокации, которые должны были убедить мир в ущербности законного режима в Сирии. Однако, хотя первое время провокации и удавались, с каждой новой они становились все менее убедительны. Последние были исполнены настолько халтурно, что даже зомбированные пропагандой жители Запада начали роптать о том, что по ТВ говорят не совсем правдивую информацию.

Когда на помощь Дамаску пришла Россия, многим стало ясно, что война скоро закончится. Присутствие наших военных, не в последнюю очередь, обеспечило сохранение порядка в стране. Теперь, когда боевики практически разбиты, стране предстоит долгий путь восстановления. Фактически вся страна лежит в руинах, и хоть США не удалось привести к власти марионеточное правительство, Сирийская Республика ещё долго будет зализывать раны.