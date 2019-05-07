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5 мая в ДНР была предотвращена попытка проникновения диверсионной группы. Рядовое событие в республике, однако, группа была подозрительно хорошо оснащена, а среди трофеев были весьма странные находки.

Помимо модернизированных АК и элементов тактического снаряжения, были обнаружены шевроны. Один из них – американский флаг. Возможно, группу вел американский инструктор, один из тех, кто во время последний учений НАТО прибыл на Украину с целью передачи опыта.

Как известно, США широко поддерживают украинскую армию в их попытках уничтожить «сепаратистов». Хотя помощь не всегда настолько действенна, как рассчитывает Киев – взять к примеру, случай со списанными и небоеспособными «джавелинами», она все же влияет на ситуацию. Возможно, осознавая всю беспомощность украинской армии, США приняли решение оказать прямую помощь, послав своих специалистов руководить войсками. Если это так, то итог не внушает оптимизма заокеанским руководителям – что сами, что с помощью американских спецов, украинские диверсанты способны только вывешивать нацистские флаги и распивать спиртные напитки.

Хотя на данный момент подобные акции оканчиваются провалом, ополченцам нельзя расслабляться. Там, где плохо сработали украинские бойцы, могут прийти настоящие профессионалы из США. Как бы не были отважны защитники ДНР или ЛНР, ополченцам сложно будет тягаться со специалистами, оснащенными лучшими в мире технологиями и оружием.