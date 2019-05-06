Разведка перед боем? Более 20 иностранных летательных аппаратов за неделю вели разведку границ России

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За прошедшую неделю на перехват поднимались российские истребители ВКС 9 раз.

В последнее время участились случаи провокационных полетов вблизи российских границ иностранными самолётами-разведчиками и бомбардировщиками. В частности, американские бомбардировщики В-52 с начала года не менее трех раз приближались к российским границам с неопределенными целями.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю более 20 иностранных летательных аппаратов вели разведку границ России. В их числе были как самолеты, так и беспилотные летательные аппараты. Благодаря профессионализму летчиков ВКС - нарушения воздушного пространства РФ не произошло.

Однако такие действия могут настораживать и вызывать вопросы, с какой целью ведется разведка. Такое было в период «Холодной войны», когда США и СССР вели непрерывную разведку территорий и объектов друг друга, с целью понимания намерений потенциального противника в случае войны. Складывается впечатление, что западные «партнеры» ведут разведку перед боем.

Такие выводы напрашиваются в связи с последними заявлениями и действиями США, которые проводят расчеты количества бомбардировщиков для войны с Россией. Как выяснили сами американские эксперты - за полгода Россию им победить не удастся, имея даже 260 новейших бомбардировщиков В-21 Raider, которых, к слову, ещё даже нет в производстве. План Барбаросса по-американски отменяется, поскольку небо России тщательно охраняется.