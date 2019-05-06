Гроза американских подлодок: Единственная в мире российская антиторпеда не оставит шансов заокеанским торпедам

Сегодня, 16:30

Российским фрегатам и корветам есть что противопоставить американским подлодкам с их торпедами.

Ещё с 2008 года на вооружении российских кораблей стоит уникальный комплекс, который может с лёгкостью пресечь попытки торпедировать отечественные корабли, которые находятся под охраной сторожевых корветов и фрегатов ВМФ России. Комплекс «Пакет-МК» позволяет как наносить удары по подводным лодкам, так и атаковать торпеды, выпущенные по кораблю или союзной подводной лодке.

Накануне прошли испытания улучшенного комплекса, который получил новые возможности, в частности, улучшены показатели систем наведения и сопровождения цели в автоматическом режиме. Единственная в мире российская антиторпеда не оставит шансов заокеанским торпедам, выпущенным с любой субмарины противника. Комплекс после выхода из пусковой установки начинает работу в автоматическом режиме, направляясь к своей цели.

Принцип работы антиторпеды достаточно прост. После обнаружения подводной быстро движущейся цели - из пусковой установки в воду вылетает 324-миллиметровый боеприпас массой 400 кг, 80 кг из которых - взрывчатое вещество эквивалентное тротилу. Антиторпеда обнаруживает свою цель и идет с ней на сближение, при этом ставя помехи защищая корабль. Как только торпеды сближаются до необходимого расстояния - отечественная разработка производит подрыв, тем самым разрушая атакующий боеприпас.

Аналогов комплексу «Пакет-МК» в мире не существует, и Россия имеет в этом огромный приоритет, поскольку на одном фрегате 8 торпед в одном залпе, которые могут не только сбить атакующую торпеду, но и объект, с которого пущена была эта торпеда. Комплекс «Пакет-МК» в тандеме с корветами и фрегатами - по праву могут называть себя грозой американских подлодок, потому как будет не только защита, но и ответный сокрушающий удар.