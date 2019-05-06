Звездные воины. Начало: США научились в воздухе сбивать ракеты лазером

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Ответ России не за горами?

Похоже, что Пентагон, в очередной раз, говоря о необходимости «разоружения» во всем мире, пытается схитрить, создавая лазерное оружие взамен ядерного, взяв на вооружение сценарий голливудского фильма «Звездные воины. Начало.»

Так, в штате Нью-Мексико на военном полигоне «Белые пески» провели испытание нового прототипа лазерной установки, об этом сообщили американские СМИ.

Лазер способный уничтожать ракеты типа «воздух-воздух» и «земля-воздух» успешно прошел проверку, сбив в небе несколько ракет. Оружие нового поколения было разработано в рамках американского проекта ShiELD.

По словам изданий, промышленники собираются создать несколько видов лазерных установок, различающихся по типу мощности (высокая, средняя и низкая). Как отмечают эксперты, себестоимость одного выстрела лазера крайне мала, что делает установку очень выгодной для использования.

ВВС Соединенных Штатов планируют принять на вооружение лазерное «ноу-хау» уже в 2020 году.

Возможно, власти США, благодаря лазерному оружию рассчитывают занять лидирующее положение в мире, втянув Россию в новый виток гонки вооружений. Однако, как показывает практика, мощный ответ российских разработчиков не заставит себя ждать.