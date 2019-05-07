«Царь-револьвер» – эксперты оценили Российский новый крупнокалиберный револьвер

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Российские спецподразделения нередко выдвигают немного необычные для обывателя требования к оружию. Одним из удивительных образцов сделанных для спецназа является револьвер РШ-12 ужасающего калибра 12,7 мм.

Этот револьвер – настоящий монстр, калибр которого равен крупнокалиберным снайперским винтовкам. Да, навеска пороха меньше, но это все равно позволяет пробивать не только все существующие бронежилеты, но и даже легкую бронетехнику. Представьте – пистолет, способный подбить бронетранспортер.

При этом, благодаря использованию прогрессивной схемы с нижним расположением ствола, отдача при стрельбе таким ужасным боеприпасом не травмирует стрелка.

Конечно же подобный проект не появился из воздуха – это эксперимент по использованию нового спец-боеприпаса 12,7х55 разработанного для спецподразделений в замену устаревшему 9х39. Улучшения в области индивидуальной защиты вынудили искать методы борьбы с ней, в том числе по возможности бесшумной. Именно для этих целей и разработан новый патрон, и револьвер под него. Пока не известно, может ли оснащаться новинка глушителем. Револьверная схема не может быть использована для полностью бесшумной стрельбы, но русские оружейники всегда славились своим умением реализовать «невозможное».

Эксперты считают, что фактически этот револьвер - попытка сделать запасное оружие бойца унифицированным в боеприпасе с основным: чтобы в случае выхода из строя основного автомата, боец смог бы использовать оставшиеся в нем патроны для стрельбы из вторичного оружия. В пользу этой версии говорит также выбор форм-фактора – как известно, револьверы славятся своей надежностью и неприхотливостью.

Российским оружейникам удалось создать настоящий «Царь-револьвер».