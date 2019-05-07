ССО в Сирии могли захватить американское оружие

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Западное оружие, запечатленное на фотографиях в руках российского спецназа в Сирии, могло быть трофеем, доставшимся после столкновения с американской Delta Force.

Российские Силы Специальных Операций, участвующие в кампании в Сирии, уже неоднократно попадали в объективы фото- и телекамер. Оснащенные по последнему слову военной моды, они, практически неизменно, были вооружены отечественным оружием. Однако, в последние месяцы, военкоры выложили в сеть сразу серию новых снимков, на которых в руках элиты российского спецназа сплошь иностранные "стволы".

Злые языки, естественно, тут же начали судачить о том, что, дескать, отечественное стрелковое оружие окончательно отстало от западного и те из военных, у кого есть выбор, делают его не в пользу нашего ВПК. Впрочем, если разобраться в ситуации лучше, то окажется, что здесь далеко не все так очевидно.

Прежде всего необходимо отметить, что помимо российского спецназа в Сирии активно действуют также и спецы из стран НАТО, прежде всего, конечно, США. А оружие, с которым попали на фото бойцы ССО - как раз штатные образцы, стоящие на вооружении тех спецподразделений тех самых стран Североатлантического альянса.

Так, например, штурмовые винтовки HK416 и 417, а также снайперская винтовка Steyr SSG 08 - пользуются большой популярностью среди бойцов американского спецподразделения Delta Force, а также элитной 101-й воздушно-десантной дивизии. По иронии судьбы, именно эти части регулярно в последние полтора года принимают участие в операциях на территории северной Сирии и, более того, по информации милитари-портала NewsRep, сталкивались там с российскими ССО. При этом, американское Минобороны официально уже несколько раз подтверждало наличие в обоих подразделениях как боевых, так и небоевых потерь, не разглашая при этом точных обстоятельств гибели своих военнослужащих.

Таким образом, можно с неплохой долей уверенности заявлять о том, что западное оружие попало в руки бойцов ССО далеко не со склада...

Если такое столкновение действительно имело место быть - оно полностью объясняет происхождение оружия, полное молчание насчет инцидента со стороны Вашингтона, а также готовность отечественных военных показать трофеи журналистам - ничего не рассказывая, но как бы многозначительно намекая.

То что наш спецназ может победить знаменитую «Дельту» - не вызывает сомнений, так что вопрос лишь в том, было ли сражение. Так или иначе - офоциального признания факта такого столкновения ожидать не стоит ни с одной, ни с другой стороны. Ведь для США это мощный удар по репутации, а для России - опасность подставить себя под новые экономические санкции Запада.