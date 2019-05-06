Пощечина США: Как советский спецназ угнал новейший американский вертолет

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У Главного Разведывательного Управления в архивах наверняка есть сотни интереснейших спецопераций, большинство из которых так и останутся секретами. Однако, одна из таких загадочных операций нам известна, хоть и официально никогда не проводилась.

В мае 2019 года исполняется 51 год одной из самых загадочных операций ГРУ, проведенной советскими воинами в суровых условиях вьетнамских джунглей. Война во Вьетнаме была сложным испытанием для всех участников. Чаша весов постоянно склонялась из стороны в сторону, и достаточно долго победитель не был ясен.

Советский Союз в этом конфликте активно поддерживал партизан Северного Вьетнама боровшихся с отлично вооруженными войсками США. Одним из "козырей" американцев были новейшие боевые вертолеты «Суперкобра», являвшиеся в то время принципиально новой ступенью военной мысли. Эти вертолеты уже не могли так легко поражаться средствами ПВО в том числе и новейшими ПЗРК Стрела-2. Ситуацию надо было срочно исправлять, но без трофейного вертолета сделать это было невозможно.

Через некоторое время, в результате действий «Суперкобр», советские специалисты выяснили местоположение секретной американской базы в Камбодже. База была настолько секретна, что о ней не знало даже правительство этой страны, фактически она была незаконной.

Именно туда была направлены специалисты ГРУ. Группа насчитывала около 10 человек, и в течение 20 минут они ликвидировали всю охрану базы, уничтожили 3 новейших супер-вертолета а 4-ый угнали. В СССР вертолет был доставлен уже транспортной авиацией.

После его изучения, советские специалисты в кратчайшие сроки создали новый ПЗРК - Стрела 2М, который прекрасно боролся с вертолетами американцев. Причем по «Суперкобрам» он стрелял особенно точно. Полученная в результате исследования вражеского вертолета информация позволила сделать комплекс максимально эффективным. В дальнейшем американцы уже не могли действовать так результативно, постоянно опасаясь выстрелов из ПЗРК, от которых теперь уйти было почти невозможно. Эта операция, никогда официально не проводившаяся, стала настоящей «пощечиной» для США и внесла немалую лепту в их поражение во Вьетнамской войне.

Вероятно, официально эти события не будут подтверждены уже никогда, но мы знаем и помним о достижениях нашей военной разведки.