Оружие русских суперсолдат – автомат, сбивающий ядерные ракеты

Сегодня, 19:00

В России всегда уделяли большое внимание теме специального вооружения. В отличие от других стран, у нас достаточно быстро перешли от адаптации армейских образцов под нужды спецназа к разработке специальных комплексов, которые максимально соответствуют требованиям бойцов спецподразделений. Одним из первых подобных комплексов стал ВСС Винторез.

ВСС - это почти полностью бесшумное оружие, сделанное под специальный дозвуковой патрон повышенной пробиваемости. Дело в том, что для спецназа важно, чтобы цель, даже имеющая бронежилет, поражалась штатным вооружением. Бронебойные пули обычно летят быстрее скорости звука, создавая при выстреле характерный хлопок. Пуля винтореза дозвуковая, но при этом очень тяжелая, поэтому при меньшей скорости пробивает она не хуже обычной бронебойной. Добиться таких результатов, используя обычный патрон и обычный автомат, попросту невозможно. Другие страны мира не имеют ни подобного боеприпаса, ни автомата под него.

Увы, но часть истории ВСС до сих пор секретна, однако, по некоторым сведениям, когда комплекс разрабатывался, основной целью должны были стать не бронежилеты, а маршевые двигатели ядерных ракет средней дальности, находящихся на границе с СССР. Спецназ должен был бесшумно простреливать двигатели, что приводило бы к катастрофам при попытке запуска.

В чеченскую войну винтовка стала иконой в спецподразделениях и армейской разведке. Никаких альтернатив ей не было. Чеченские боевики просто не могли ответить на стрельбу из ВСС, так как ни дульной вспышки, ни звука не было. Иногда террористы начинали стрелять вокруг себя, в надежде случайно поразить стрелка. Конечно же, это не сильно помогало, и обычно судьба группы, обстреливаемой из «винтореза», была предрешена. Возможно, именно благодаря этим винтовкам советский и российский спецназ стали считать суперсолдатами.

Сейчас ВСС «Винторез» уже считается устаревшим. Нет, он до сих пор, конечно, эффективен, но на смену ему идет новейший ШАК-12, сохранивший бесшумность при новом монстроузном патроне 12,7х55 мм.