Российский спецназ массово переходит на иностранное оружие

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Спецназ - это элита вооруженных сил, им позволено то, чего никогда не смог бы получить или сделать рядовой боец. Сегодня многие представители спецназа осознанно отказываются от отечественного оружия в пользу западного.

Ввиду своей деятельности, у спецназа есть полная свобода в выборе оружия. Их никто не ограничивает лишь отечественными образцами, с момента развала Советского Союза, уже множество раз были замечены и Glock, и Sig-Sauer, однако, чаще всего это были именно пистолеты. Так сложилось, что долгое время в РФ не было достойного пистолета для профессиональных военных. Но штурмовые винтовки всегда предпочитались отечественные. Однако, в последнее время все чаще в сеть утекают фотографии спецназа с MP5, AR15 и другими системами. И если появление немецкого пистолета-пулемета ещё можно оправдать неотработанностью отечественных систем под калибр 9х19, то появление вариантов М16 вызывает вопросы.

Фото Константина Лазарева

Некоторые эксперты полагают, что причина в возможности более гибко настроить оружие. Не секрет, что на М-серию существует невообразимое количество различных аксессуаров, которые могут сделать из стандартного автомата винтовку мечты. На АК и спецавтоматы Вал такого количества аксессуаров не существует. Возможно, предпочтение спецназом зарубежных систем - сигнал нашему военпрому и частным фирмам, которым было бы неплохо наладить производство большего ассортимента аксессуаров к легендарному оружию.

Не исключена и практическая сторона – в полевом бою надежность западных систем не велика, однако, бойцы спецназа - профессионалы, и они могут не допустить загрязнения оружия, а также чистить его более регулярно. Если бой планируется не в запыленной местности, то М16 и её аналоги могут стать неплохим вариантом ввиду более высокой точности.

А возможно, - это просто веяние моды. Спецназ - это закрытая каста, и мы не можем знать какая атмосфера царит в её кулуарах. Также не исключено, что бойцы пытаются понять возможности оружия оппонентов для того, чтобы в будущем противостоять им более уверенно.

В любом случае, пока не стоит волноваться на этот счет, спецназ - это элита, и им явно виднее чем вооружаться.