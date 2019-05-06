«Пробивает рельсу» - эксперты развеяли пять самых популярных мифов об АК

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Автомат Калашникова - по-настоящему легендарное оружие. Он прошел длительную историю, став самым распространенным оружием 20 века. Не удивительно, что вокруг него появилось множество легенд и мифов, о которых и рассказали эксперты.

АК не надо чистить. Конечно, Калашников - самая надежная штурмовая винтовка в мире, однако, даже такой надежный и простой механизм, требует регулярной чистки, иначе автомат может начать работать значительно хуже должного. С другой стороны, добиться полного выхода автомата из строя и правда тяжело – даже если автоматика перестанет работать – всегда можно будет продолжить стрельбу с помощью ручной перезарядки.

АК пробивает рельсу. До недавнего времени это было мифом, однако, новый патрон 7Н39 «игольник» пробивает в упор до 30 миллиметров стали, что позволяет ему и правда «пробить рельсу». Так что теперь это уже не миф, а вполне реальность.

АК неизменен. Многие считают, что АК остался неизменен с момента своего изобретения, но это не так. Даже на этапе конкурса конструкция несколько раз кардинально менялась, а то, что получилось в итоге, постоянно дорабатывалось. АК с каждым поколением становится все легче, удобнее, надежнее. Система модернизируется постоянно, сейчас на вооружение поставляется новейший вариант АК-12, который даже внешне сильно отличается от своего предка.

АК скопирован с немецкого «штурмгевера». Этот миф уже неоднократно опровергался многими экспертами. Не смотря на внешнее сходство, внутри два автомата кардинально отличаются друг от друга.

АК поступил в массовое производство в 1947 году. Принято считать, что АК настолько прост в производстве, что его сразу начали изготавливать огромными партиями. Это не так, на момент своего создания автомат был революционен и требовал высочайшего качества изготовления. Первые образцы вырезались из цельных кусков металла, что требовало много времени и было достаточно дорого. Потребовалось два года, чтобы наладить массовое производство, и даже после этого иногда случались происшествия.

Конечно же, в мире будут появляться и новые мифы о нашем легендарном автомате, однако, одно можно сказать с уверенностью – АК не забудут, и он навсегда останется одним из символов 20, и возможно 21 века.