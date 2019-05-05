«Мягкая сила» Путина: Россия - лучшая на мировом оружейном рынке

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В ФСВТС рассказали, что Россия использует метод «мягкой силы» для приобретения союзников, путем дипломатии и военно-технического сотрудничества, в отличии от кабальных и бандитских методов США.

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Мария Воробьёва пояснила, как Россия отличается от остального оружейного рынка в мире. В мире давно наметилась конкурентная тенденция на рынке вооружений, чему свидетельствуют громкие скандалы и с поставками оружия в страны, некогда приверженными одному поставщику. Самими крупными лидерами мирового оружейного рынка являются США и Россия. Между этими сверхдержавами и идёт бесконечная борьба за сферы влияния на геополитической карте мира.

На сегодняшний день Россия - лучшая на мировом оружейном рынке, что подтверждается всё большим интересом к российским военным разработкам со стороны участников рынка. Ежегодно Россия поставляет вооружения в 66 стран мира на сумму более $15 млрд и эта цифра возрастет, поскольку портфель заказов уже превышает $55 млрд. Несмотря на то, что США поставляют вооружений на большую сумму - большую роль играют условия поставок.

«Мягкая сила» Путина, как её ещё называют - помогает поддерживать дружеские и доверительные отношения с партнерами по поставкам оружия. Ведь эта сила направлена на установление дипломатических отношений и долгосрочное сотрудничество путём мирного и дружественного сотрудничества. Этим Россия и отличается от США, тем самым и является лучшей на мировом рынке вооружений. Поскольку американские партнеры предпочитают политику запугивания и давления на своих «партнеров».

Вашингтон всегда использовал стратегию политического и экономического давления на страны, которые должны купить оружие. Яркий тому пример ситуация вокруг Турции, когда Анкара отказалась покупать американские ЗРК, отдав предпочтения российским С-400 - Белый Дом уже грозит санкциями.

Россия же применяет исключительно дипломатию и предоставляет самые лучшие условия на рынке, и поэтому по праву называется самым лучшим поставщиком. Однако нельзя пускать в СМИ информацию о предстоящих военных контрактах, поскольку это может навредить и сорвать подписание важных оборонных контрактов.