Капут Америке. Российский спецназ успешно действует в странах Ближнего Востока

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Несмотря на разгром основных сил международных террористических организаций в Сирии, эта страна ещё долго будет оставаться нестабильной из-за действий других политических оппонентов режима Асада, к которым относится и США.

Вооружённые силы США активно поддерживают оппозиционные Башару Асаду сирийские группировки боевиков, стараясь добиться «демократизации» сирийского режима. К сожалению для самих сирийцев, когда в Вашингтоне говорят про «демократизацию» сирийской власти, на практике это воплощается в увеличение хаоса и нестабильности в регионе. Именно по этой причине российский спецназ продолжает успешно действовать в странах Ближнего Востока, занимаясь прекращением и предотвращением деятельности всех террористических и повстанческих группировок, несущих угрозу стабильности Сирии.

Надо заметить, что отечественному спецназу приходится не впервые действовать на Ближнем Востоке. Огромный опыт боевых операций в этом регионе был накоплен ещё во время войны в Афганистане, когда советские спецназовцы совершали удачные рейды по уничтожению караванных троп поставок оружия афганским боевикам, нахождения и уничтожения лагерей подготовки боевиков. Этот опыт не пропал втуне, а был передан молодым офицерам российской армии на кафедрах военных училищ, будучи усилен ещё опытом войн в Чечне.

В 1986 году советский спецназ ГРУ уничтожил базу подготовки боевиков в укрепрайоне Карера, который находился частично на территории нейтрального Пакистана. Уже тогда действия спецназа СССР характеризовались, как капути планам Америки в регионе. Теперь же бойцы российского спецназа выполняют менее заметные, но более щекотливые операции, связанные с действиями за рубежом, руководствуясь опытом прошлых лет. Вполне возможно, что через какое-то время средствам массовой информации про них станет известно чуть больше.