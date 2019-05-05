Ещё не доросли: Американские боевые пловцы не могут и половины из того, что могут российские

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Подводные битвы и дуэли происходят не только между огромными субмаринами в глубинах океана, но и между элитой армии - боевыми пловцами ВМФ России, которые празднуют сегодня свой профессиональный праздник.

Это подразделение является самым боеспособным и подготовленным в мире. Даже знаменитый спецназ ГРУ, в некотором уступает подводным бойцам. Как известно, в каждой армии есть аналоги таких подразделений, и США не исключение из них. Именно Штаты наряду с СССР в прошлом столетии применяли боевых пловцов для выполнения особых задач по всему миру.

Однако проведя параллели между американскими бойцами из подразделения SEAL с одной стороны, и российскими боевыми пловцами ВМФ РФ с другой - опыт проведения специальных операций у отечественных бойцов заметно больше. Исходя из открытых данных можно сделать очевидный вывод о том, что американские боевые пловцы не могут и половины из того, что могут российские. И дело вовсе не в национальной принадлежности, а в опыте и подготовке.

Боевые пловцы ВМФ РФ имеют снаряжение, позволяющее им находиться под водой в течение нескольких часов на глубинах до 40 метров. Таким результатом не могут похвастаться американские коллеги. Также самым уникальным в своем роде является оружие российских пловцов: АПС (автомат подводный специальный) и пистолет СПП-1М. Уникальность данного оружия в том, что специальные боеприпасы с игловидными пулями поражают подводные цели на дальности до 30 метрового. У бойцов американского подразделения SEAL нет такого вооружения, что прямо говорит о превосходстве над ними российских специалистов.

Если говорить об операциях, в которых принимали участие бойцы обеих армий, то здесь всё не многозначительно. Боевые пловцы СССР и России проводили операции по антидиверсионной деятельности, нежели проводили сами эти диверсии. А это гораздо сложнее, ведь разминировать объект намного сложнее, чем заминировать. Пресекали деятельность диверсантов в рукопашных подводных боях, чего даже и не знают американские коллеги, поскольку задачи у них всегда стояли по минированию и гидрографической разведке дна.

Американские бойцы ещё не доросли до уровня российских специалистов ВМФ РФ, поскольку отечественные боевые пловцы имеют разносторонний опыт ведения подводного рукопашного боя, на ножах и с применение оружия, антидиверсионной деятельности и охраны судов, портов и объектов водной инфраструктуры. В то время как бойцы SEAL проводили единичные операции, которые принесли бы практический опыт, нежели простые навыки минирования и исследованию дна.