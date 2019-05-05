Запад проиграл. Российские подводные лодки «порвут на куски» НАТО

Сегодня, 07:20

Эксперт рассказал, что стоит ожидать России от американских, британских и французских подводных крейсеров.

Основой стратегического российского атомного подводного флота являются подводные лодки проекта 955 «Борей». Эти подводные лодки отличаются бесшумностью хода и высокой скрытностью, что превращает их в невероятно опасные доставщики атомной смерти для возможного противника.

Главными конкурентами «Бореев» являются американские подводные лодки типа «Огайо». Данные подводные лодки появились в 1976 году. Данные подводные лодки уже достаточно давно устарели и держатся в составе военно-морских сил США только за счёт того, что ВМС США делает основную ставку на авианосцы, а не на подводный флот. Главным же средством доставки ядерных боеприпасов в вооружённых силах США считаются стратегические бомбардировщики. Подводные лодки типа «Огайо» не только давно устарели, но и отличаются невероятно высоким уровнем шума, благодаря чему они легко обнаружимы средствами противолодочного обнаружения российских авиации и флота. Единственное преимущество «Огайо» над конкурентами в количестве размещённых на борту подводной лодки ракет, но что толку в таком преимуществе, если подводную лодку невероятно легко обнаружить?

Следующим конкурентом российского подводного крейсера является британская подводная лодка класса «Вэнгард», несущая на своём борту 16 ракет, так же как и российский «Борей», но при этом так же устаревшая ещё во времена Холодной войны. Малое количество этих ракетоносцев (их всего 4 в ВМФ Великобритании), вместе с слабостью технической части подводных лодок вызывает сомнения в том, что эти подводные лодки способны на что-либо, кроме символического обозначения былой мощи британского флота.

Замыкает список стран, обладающих собственным атомным ракетоносным подводным флотом Франция. Французский флот, в принципе, до сих пор существует скорее по инерции, чем по необходимости. Поэтому французские подводные ракетоносцы «Триумфан» существуют в количестве всего 4 кораблей и отличаются слабыми силовыми установками и ракетами при очень высоком уровне издаваемого шума.

Подводя итог этому краткому сравнению можно прийти к выводу, что Запад проиграл схватку с Россией без единого выстрела. Американские, британские и французские подводные крейсера проигрывают новейшим российским «Бореям» за счёт своей малочисленности и устарелости. При этом надо чётко помнить, что в российском подводном флоте есть не только «Бореи», но и крейсера-ракетоносцы других типов и моделей, чего нельзя сказать про военно-морские флоты США, Великобритании и Франции. В составе военно-морских сил США 18 подводных ракетоносцев, в военно-морских силах Франции и Великобритании по 4 подлодки-ракетоносца. Совокупно в российском военно-морском флоте 17 подводных ракетоносцев, при том, что строятся ещё 4 новейших подлодки класса «Борей». Отдельной строкой проходит создание подводных крейсеров для подводных дронов типа «Посейдон» с ядерной боеголовкой. Таким образом российский военно-морской флот опять показал, насколько он превосходит своих конкурентов.