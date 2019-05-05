США теряет союзников: Индия может отказаться от доллара ради оружия России

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В соответствии с американскими законами о «Противодействии противникам Америки посредством санкций» Индия будет вынуждена отказаться от доллара в своих расчётах при покупке российских вооружений. В этой ситуации Нью-Дели придётся окончательно отойти от отношений с США в пользу союза с Россией.

Камнем преткновения стал факт того, что закупки Индией у России новейших оборонительных комплексов С-400 оказался под угрозой срыва, так как подобные внешнеторговые операции попадают под санкции США. Индия кровно заинтересована в зенитно-ракетных комплексах больше, чем в союзнических отношениях с США. У Индии есть вполне реальный противник в лице соседнего Пакистана. Несмотря на то, что обе державы обладают ядерным оружием, они неоднократно пробовали друг друга на прочность при помощи приграничных военных конфликтов. Так же в истории индо-пакистанских отношений есть три войны, в которых всегда проигрывал Пакистан. В этих условиях хорошее отношение США к Индии превращаются в менее значимую вещь, чем безопасность самой Индии.

Исходя из новой политико-экономической реальности, Индия готова перейти к расчётам с Россией в собственной национальной валюте – индийской рупии. Подобный шаг означает, что Индия получит законную возможность закупать у России оружие и оборонительные системы без каких-либо проблем.

Взаимный расчёт в рупии приведёт к укреплению экономики Индии, являющейся одним из ключевых партнёров России в Азии. Помимо того, что США отталкивает от себя союзников в сторону России, официальный Вашингтон укрепляет экономику страны с населением в почти миллиард человек. Учитывая факт того, что Россия и Индия связаны давними военно-техническими связями, то вполне возможно ожидать в скором будущем переход России на расчёт в рублях, что так же приведёт к усилению российской экономики.