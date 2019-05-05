Точность и дальность - козыри Путина: Американская артиллерия отстала на десятилетие от России

Сегодня, 11:05

Российские снаряды смертоносны и точны, аналогов которым пока нет в мире как по дальности стрельбы, так и по точности.

Артиллерия - бог войны, так издавна считалось в армейских кругах. Со времен первых пушек, первых морить и гаубиц, в периоды обеих мировых войн - артиллерия играла решающую роль в сражении. Если ранее была тактика выжженной земли, когда снаряды градом сыпались на голову противника, то сейчас всё изменилось. Ствольная артиллерия постепенно уходит в прошлое, уступая место ракетному вооружению, однако надежность всегда будет оставаться за стволами.

Много лет американские коллеги из Пентагона расхваливают свои САУ M109A6 Paladin, которые стреляют управляемыми боеприпасами M982 «Excalibur», уверяя всех, что равных нет в мире этим системам. Однако так ли это на самом деле, как говорят заокеанские коллеги Генштаба РФ. У России тоже есть свои козыри, которые превосходят любого вероятного противника по всем позициям. Речь идет о новейшей российской САУ «Коалиция-СВ», и снарядах «Краснополь-М1», которые в тандеме могут уничтожить позиции «Паладина» ещё до того, как он приблизится на расстояние выстрела.

Американская артиллерия отстала на десятилетие от России, потому как создав однажды свой снаряд «Экскалибур» - прекратили работать над модернизацией и разработкой новых вооружений и боеприпасов, не считая это необходимым. Однако время идёт и прогресс не стоит на месте.

Россия не позвала на лаврах и работала над созданием высокоточного артиллерийского управляемого снаряда, который впоследствии получил название «Краснополь-М1». Этот снаряд способен поражать цели на расстоянии 25 км, с круговым отклонением менее 4 м. В то время как американский «Экскалибур» может стрелять только на 23 км с отклонением от цели не менее 5 м. Тактико-технические характеристики «Паладина» далеко отстают от российской «Коалиции-СВ», которая была разработана и произведена в России.

Точность и дальность - козыри Путина не только во внешней политике, проводимой им, но и в вооружениях. На сегодняшний день не существует аналогов во всем мире, которые смогли бы отправить снаряд на расстояние в 70 км, как это происходит с выпущенным из «Коалиции». Единственным минусом этих систем вооружения является их цена: «Краснополь-М1» $35 000 за один снаряд, M982 «Excalibur» от $160 000 до $232 000. Сегодня многие страны стараются постепенно отказываться от ствольной артиллерии взамен ракетному оружию.

Однако при глобальной войне системы навигации и позиционированию могут исчезнуть, что приведет к бесполезности ракет. Но в такой ситуации останется всегда актуальной старая, добрая ствольная артиллерия, от которой Россия не торопится избавляться.