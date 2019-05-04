Те же яйца, только в профиль: ВСУ хвалятся «новейшей» разработкой, украденной у России

Сегодня, 16:00

Украинский ВПК снова показал свою неспособность к самостоятельным разработкам военно-технических средств.

Накануне министр обороны Украины Степан Полторак заявил о начале испытаний «новейшей» системы управления артиллерийским огнём «Оболонь-А». Министр отметил важность комплекса для вооруженных сил и добавил, что комплекс создан исключительно из украинских комплектующих. Однако такое заявление рассчитано только на украинского обывателя, который верит на слово представителям власти, не проверяя факты.

А проверить патриотам достоверность информации стоило бы, поскольку не такая уж это и «новейшая» и «отечественная» разработка украинского ВПК. Оказалось, что ВСУ хвалятся «новейшей» разработкой, практически украденной у России. В российских ВС существует комплекс под названием 1В126 «Капустник-Б», который производится в России с 1993 года. Выходит так, что ВСУ хвалятся «новейшей» разработкой, украденной у России. Примечателен тот факт, что даже шасси, на которых расположены комплексы - практически идентичны.

Получается украинская «разработка» - это те же яйца, только в профиль, если сравнивать характеристики и возможности систем. Абсолютно идентичные возможности, даже несколько ниже показатели украинских машин по точности подготовки стрельбы и такие же показатели по увеличению точности поражения цели. А с учётом использования российским военными дополнительных систем управления огнём, таких как управляемые снаряды «Китолов-2М», и автоматизированного комплекса средств управления огнём «Малахит» - достигается максимальная и практически 100% вероятность поражения даже одиночной цели. Чем не могут похвастаться украинские коллеги.

Примечательно, что со слов министра обороны Украины, «Оболонь-А» создан исключительно из отечественных комплектующих, однако компьютеры в машинах шведские, но программное обеспечение украинское, позиционирование обеспечено американским гирокурсоуказателем. В остальном же - это наследие СССР и России, поскольку все средства связи и учет метеорологических данных созданы на предприятиях, которые остались по наследству от СССР, по аналогу разработок тех времён. Также украинский комплекс работает в связке с украинским комплексом звукометрической разведки «Положение-2», созданной с применением снова тех же российских комплектующих. В комплекс также входит контрбатарейная РЛС «Зоопарк», произведенная в Екатеринбурге предприятием ОАО УПП «Вектор». Вывод очевиден - украинский ВПК не способен к разработкам 100% отечественных комплексов и вооружений без применения советских или российских технологий.