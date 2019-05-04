Косо, криво, лишь бы не Россия: Русский мигрант во Франции пожаловался на «позорное» оружие США

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Рассказавший горькую правду о «штатовском» вооружении служит во французской армии.

Обеспечение пехотных войск Франции осуществляется, главным образом, из запасов НАТО, а, соответственно, большая часть используемых французскими регулярными войсками винтовок являются американской разработкой. По всей видимости, далеко не все согласны с тем, что винтовки соответствующего производства могут претендовать на что-то серьезное. Среди таковых оказался русский мигрант, который и пожаловался на «позорное», по его мнению, оружие США. Более того, он назвал даже конкретные марки вооружения, к которым косвенно или непосредственно имеют отношение боссы в Пентагоне.

По его словам, HK416 одна из лучших моделей, состоящих на вооружении, однако стреляет она все равно «криво». Знаменитый французский FAMAS он также упомянул, отметив, что это внутреннее вооружение, но ничего особо лестного по этому поводу не отметил. Вероятно, он прекрасно понимает, что ничего хорошего с американской стороны не поставляется.

Безусловно, французские специалисты готовы пойти на все лишь бы не обращаться к Кремлю за поставками вооружений. В данном случае уместно перефразировать знаменитую в народе фразу: «косо, криво, лишь бы не Россия». Даже если бы французы захотели бы провернуть определенную сделку, их боссы в США, вероятно, такого сделать бы не дали, учитывая то, что они тут же облагают санкциями и максимальным политическим давлением всех тех союзников, которые осмеливаются купить оружие России. В частности, это заметно на примере Турции.

Тем не менее, если брать в учет автоматы бессмертного поколения Калашниковых, то они, по мнению всех международных экспертов, с легкостью дают фору всем зарубежным аналогам, а, в особенности, американским. Именно вооружение пехоты США может в этом смысле считаться самым слабым в мире.