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Гиперзвуковой глайдер Ю-71, новейшая сверхсекретная российская разработка, сможет обходить любые системы ПРО и лететь быстрее ракет-перехватчиков.

Разработка гиперзвукового летательного аппарата находится в условиях строжайшей секретности — на данный момент известна лишь скорость и способности к маневрированию.

Как сообщает западный военно-аналитический центр Jane’s Information Group, скорость Ю-71 в 10 раз превышает скорость звука. Один этот факт уже позволяет «глайдеру» (так назвали разработку в западной прессе) обходить большинство систем ПРО, однако это ещё не всё — аппарат способен маневрировать даже на последних этапах траектории, что делает задачу по их пеленгу практически невыполнимой.

На практике это говорит о бесполезности всё сильнее сжимающегося кольца баз ПРО вокруг России. Натовские системы обороны не в состоянии противостоять несущимся на скорости 11 200 км/ч носителям ядерных боеголовок, благодаря чему российские политики смогут начать диктовать свою «дипломатию глайдеров», по аналогии с «дипломатией авианосцев» США.

Эксперты предполагают, что гиперзвуковой летательный аппарат первоначально представлял собой блок ракеты «Сармат», но позже вылился в самостоятельный проект. Разработка, по информации издания Washington Free Beacon, является частью сверхсекретного российского проекта 4202, начатого в 2009 году. По скудной информации из российских источников, секретный проект ведёт НПО Машиностроения в городе Реутов, а последние испытания прошли на полигоне «Домбаровский» под Оренбургом.