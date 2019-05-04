Российские «малышки» VS американские гиганты: о сильнейших подводных лодках мира рассказал эксперт

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Одна из мощнейших атомных подлодок «Огайо» принадлежит американским ВМФ, однако Россия уже припасла козырь в рукаве — сильнейший в мире козырь.

Подлодки типа «Огайо» находятся в строю американских ВМФ с 1981 года, а с 2002 года являются единственным типом ракетоносцев. Этот «Титан» по праву имеет звание самого мощного подводного корабля. Толщина корпуса 0,75 метра, а на борту «Огайо» несет 24 атомных баллистических ракеты «Трайдент».

Однако 170-метровый корабль весьма медленный и неповоротливый, спасала его долгое время уплотненная броня.

На российском же вооружении основную конкуренцию «Дяде Сэму» составляет подводная лодка «Борей», оснащенная 16 баллистическими атомными ракетами «Булава». Эти межконтинентальные ракеты гораздо мощнее американских, однако подводное судно остается столь же неповоротливым, как и «Огайо», при толщине корпуса почти в два раза меньше американского конкурента — всего 0,48 метра.

И это лишь один из факторов, почему «Борей» «не дотягивает» до американских подводных лодок.

Секретное оружие РФ оказалось там, где его совсем не ждали. Специалисты по военной технике разглядели большой потенциал в подлодках проекта 885 «Ясень».

На базе «Ясеня» была построена субмарина К-560 «Северодвинск», которую спустили на воду в 2010 году - небольшая, бесшумная и маневренная лодка, способная проходить большие расстояния, однако слишком много минусов — малая вместимость ракет, дальность поражения всего 2,5 тысяч километров.

Однако к 2020 году будет подготовлено новое судно, выигрывающее по характеристикам своих собратьев - «Ульяновск» - полностью бесшумная, быстрая и маневренная. Она способна унести в себе до 32 атомных крылатых ракет «Калибр-М», дальность расстояния которых доходит до 4,5 тысяч километров. А главное — это стоимость.

Дешевая субмарина позволяет конструкторам производить их в больших количествах — всего 41 миллиард рублей. По данным издания «Коммерсантъ», к 2020 году будет построено уже 7 новых прототипов типа 885 «Ясень», оснащенных ракетами пятого поколения.

Размер российской «малышки», под названием «Ульяновск», способной уничтожить американских гигантов при необходимости, составит всего 120 метров против 170-метрового «Огайо». Настоящее противостояние, по оценке военных экспертов — США VS РФ.