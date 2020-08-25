Лукашенко использует младшего сына Николая против его воли

Негласным вторым лицом государства сын Лукашенко стал не по своей воле, а после рекомендаций британского пиар-агента.
Младший сын президента Беларуси в последние дни находится под пристальным вниманием СМИ и в социальных сетях, где на его страницах развязалась целая война по поводу текущих протестов в стране. Официально 15-летний сын Николай якобы не имеет аккаунтов в соцсетях, но доподлинно это не известно.
В марте 2008 года, когда Николаю не было четырёх лет, Лукашенко уже начал задумываться о будущем своего младшего сына. Он нанял британского пиар-агента и тот посоветовал ему вывести мальчика в свет.
Это было сделано с целью улучшить образ «батьки» и показать, что он хороший отец, который может позаботиться о сыне и своём народе.
Уже в апреле 2008 года младший сын Лукашенко впервые появился на людях на стройплощадке «Минск-Арены». Сначала никто не знал, что это сын президента Беларуси, однако потом Александр Лукашенко признался в интервью, что мальчик — его младший сын.
Уже тогда Александр Лукашенко понял, что будет использовать младшего сына Николая в своих, политических целях. Президент берёт Николая в «политические поездки» по миру, совместно принимают участие в значимых для Беларуси мероприятиях.
Сейчас в соцсетях бурно обсуждают личность Николая после его появления в форме и с оружием в руках во Дворце Независимости. Одни выражают восхищение, другие критикуют действия сына Лукашенко.
Юрист Олег Гулак прокомментировал такое поведение президента:
Младшему сыну 31 августа исполнится всего 16 лет, а его уже используют против своей воли. Сам Лукашенко рассказывал в интервью, что парень много играет в «Танки». Помимо игр, парень также активно занимается спортом — хоккеем, биатлоном и лыжным спортом. Николай Лукашенко также играет на фортепиано.
Вряд ли младший сын на данный момент готов связать свою жизнь с политикой, но у отца, похоже, другие планы на Николая.