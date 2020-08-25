Лукашенко использует младшего сына Николая против его воли

25-08-2020, 14:56

Негласным вторым лицом государства сын Лукашенко стал не по своей воле, а после рекомендаций британского пиар-агента.

15-лений Николай Лукашенко

Фото: Соцсети

Младший сын президента Беларуси в последние дни находится под пристальным вниманием СМИ и в социальных сетях, где на его страницах развязалась целая война по поводу текущих протестов в стране. Официально 15-летний сын Николай якобы не имеет аккаунтов в соцсетях, но доподлинно это не известно.

В марте 2008 года, когда Николаю не было четырёх лет, Лукашенко уже начал задумываться о будущем своего младшего сына. Он нанял британского пиар-агента и тот посоветовал ему вывести мальчика в свет.

Это было сделано с целью улучшить образ «батьки» и показать, что он хороший отец, который может позаботиться о сыне и своём народе.

Уже в апреле 2008 года младший сын Лукашенко впервые появился на людях на стройплощадке «Минск-Арены». Сначала никто не знал, что это сын президента Беларуси, однако потом Александр Лукашенко признался в интервью, что мальчик — его младший сын.

Николай Лукашенко со старшими братьями Виктором и Дмитрием

Фото: Соцсети

Уже тогда Александр Лукашенко понял, что будет использовать младшего сына Николая в своих, политических целях. Президент берёт Николая в «политические поездки» по миру, совместно принимают участие в значимых для Беларуси мероприятиях.

Сейчас в соцсетях бурно обсуждают личность Николая после его появления в форме и с оружием в руках во Дворце Независимости. Одни выражают восхищение, другие критикуют действия сына Лукашенко.

Экипированные Александр и Николай Лукашенко идут ко Дворцу Независимости

Фото: Соцсети

Юрист Олег Гулак прокомментировал такое поведение президента:

«Использование ребенка в такой ситуации совершенно непедагогично: это стресс для психики даже взрослого человека, а у ребенка могут быть непредсказуемые последствия».

Младшему сыну 31 августа исполнится всего 16 лет, а его уже используют против своей воли. Сам Лукашенко рассказывал в интервью, что парень много играет в «Танки». Помимо игр, парень также активно занимается спортом — хоккеем, биатлоном и лыжным спортом. Николай Лукашенко также играет на фортепиано.

Вряд ли младший сын на данный момент готов связать свою жизнь с политикой, но у отца, похоже, другие планы на Николая.