Аркатов считает "отравление" Навального идеальной ситуацией для побега из РФ

Вчера, 11:51

Европа может воспользоваться состоянием здоровья Навального для дестабилизации настроений внутри России. Об этом заявил политолог Иван Аркатов.

Аркатов убежден, что скандальный блогер Алексей Навальный мог инициировать данную ситуацию с «отравлением», чтобы снова обратиться за помощью к Западу. Политолог также отметил, что он в любом случае начнет себя позиционировать, как некую "жертву режима". Об этом пишет Nation News.

Однако Россия, по словам политолога, не заинтересована в покушении на здоровье Навального, так как смерть блогера может негативно повлиять на ситуацию в стране, которая будет на руку Западу. "В первую очередь, в безопасности здоровья Навального заинтересовано руководство нашей страны. Если с ним что-то произойдет, будет определенная точка нестабильности, и Запад постарается раскачать ситуацию в России на этом фоне", - отметил Аркатов. Главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко заявил, что «отравление» Навального может стать основанием для побега из России. Алексей Навальный 20 августа сел в самолет, который летел из Томска в Москву. Во время полета его самочувствие резко ухудшилось. Пилот был вынужден посадить из-за этого самолет в Омске. По предварительной версии, блогер мог отравиться оксибутиратом. После приземления его госпитализировали в местную больницу.