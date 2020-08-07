«Досье» имело доступ к аккаунтам в социальных сетях для своих расследований

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Журналист ФАН, проработавший полгода в Центре Ходорковского «Досье», рассказал о незаконных методах работы организации. Это доказывает и переписка вербовщика «Досье» с одним из российских политологов. По словам «агента» ФАН, работники центра используют личную переписку и данные политтехнологов.

В получении такой информации им помогают сотрудники иностранных спецслужб, которые незаметно взламывают аккаунты нужных людей. Об утечке информации не раз заявляли многие эксперты. Они жаловались на получение взломщиками данных из облачных хранилищ, переписок и фотографий. Пострадавшие отмечают, что взламывали их аккаунты практически незаметно. Вероятно, модераторы соцсетей и агенты ЦРУ просто находили нужный аккаунт и скачивали необходимую информацию. Журналист ФАН отмечает, что так эта схема и работает. Сотрудники «Досье» отправляют запрос с просьбой предоставить конкретные сведения. В ответ они получают нужные им данные. О методах работы организации Ходорковского рассказал и политтехнолог Алексей Максимов.

Он связался с редакцией ФАН после анонса о выходе нового материала «Досье» на тему выборов 2019 года. Оказалось, что в апреле он общался с вербовщиком центра, который предложил договорную оплату за информацию о выборах прошлого года. Сотрудник «Досье» просил прокомментировать Максимова украденные у его коллег документы.

Благодаря работе журналиста ФАН под прикрытием стало известно о махинациях «Досье». Также в руках у «агента» оказались документы центра, касающиеся предстоящего «расследования» о выборах в России. Вскоре на сайте ФАН появится собственное расследование о вмешательстве иностранных спецслужб во внутренние дела РФ.