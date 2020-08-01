Власти Белоруссии могут причислить к ЧВК «Вагнер» всех защитников Донбасса – от актеров до депутатов

Вчера, 14:33

Если следовать логике властей Белоруссии, которые без оснований задержали под Минском группу российских чоповцев и назвали их бойцами ЧВК «Вагнер», то к «вагнеровцам» можно причислить многих российских политиков, музыкантов, актеров, журналистов, которые посещали ЛНР и ДНР после 2014 года.

Минск попытался обвинить арестованных россиян в попытке дестабилизировать внутриполитическую обстановку перед президентскими выборами. Без особых разбирательств местные правоохранительные органы причислили их к военной компании «Вагнер». Объяснили это лишь тем, что некоторые из них ранее защищали мирных граждан Донбасса. По такой схеме к бойцам можно причислить многих известных личностей, которые посещали населенные пункты в ЛНР и ДНР. А там с 2014 года побывали многие.

К примеру, актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, Александра Куликова, музыкальные исполнители Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, Олег Газманов, депутаты Госдумы Алексей Журавлев, Виталий Милонов и многие другие. Кроме того, не только российские деятели могут оказаться в списке членов ЧВК “Вагнер” по логике белорусских властей. Туда можно причислить немецких парламентариев Вольфганга Герке, Андрея Хунко, американскую пианистку Валентину Лисицу, британского журналиста Грэма Филлипса.

Все вышеперечисленные личности бывали в Донбассе, помогая местным жителям. Также, как и тысячи российских добровольцев, отважно защищавших долгие годы мирных, ни в чем не повинных людей от головорезов ВСУ. После задержания россиян по надуманной причине, каждому посещавшему Донбасс стоит опасаться появляться в Белоруссии.