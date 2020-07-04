Кедми уверен, что в США Путина оценивают примитивно

Вчера, 17:30

Израильский экс-разведчик уверен, что российский лидер руководствуется холодным умом.

фото: googleusercontent, wikimedia

Яков Кедми считает, что Вашингтон примитивно оценивает возможности Путина. При этом экс-разведчик уверен, что президент РФ в работе руководствуется холодным умом.

Израильский экс-разведчик проанализировал мемуары Джона Болтона, в которых экс-советник Трампа рассказал и об отношении США к Владимиру Путину. Кедми подчеркнул, отличие Путина от западных политиков в том, что он во время работы в спецслужбах получил навыки управления эмоциями.

В качестве примера Кедми напомнил о том, что премьер Великобритании резко высказался в адрес Путина. Лидер РФ дал понять Борису Джонсону, что слова не имеют к нему отношения. Единственный интерес — решение проблем между Англией и Россией.

Кедми уверен, в США примитивное восприятие государственного деятеля по его эмоциям. Путин не интересуется тем, что говорят западные политики. Российский лидер применяет при любой ситуации холодный ум, в то время, как другие нервничают.

Экс-разведчик считает, отношение Путина ко всем зарубежным лидерам является одинаковым и профессиональным. Глава РФ не вступает в конфликты и не произносит невежливых фраз по отношению к коллегам, а вот в США оценивают Путина примитивно и неверно.

Таким образом, уверен Кедми, в мире появятся руководители нового типа. Холодный расчёт, взаимная выгода, минимум эмоций.