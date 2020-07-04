Радары в РФ не удастся обойти американским «стелсам» F-35 и F-22

Вчера, 16:30

Российские конструкторы нашли способ, который устраняет действие защиты истребителей США.

Фото: Freeing.ru

Военные конструкторы в РФ обнаружили новый способ, который поможет обойти защиту американских истребителей F-35 и F-22. Такая разработка может стать основой для создания новейшей российской системы ПВО.

Специалисты радиотехнического института им. А. Л. Минца разработали новый способ выявления летательных аппаратов, которые имеют высокую степень защиты от обнаружения их системами ПВО. Американские истребители F-22 и F-35 оборудованы стелс-технологиями 5-го поколения, которая делает их невидимыми для радаров.

Разработка ученых из РФ основывается нас обнаружении самолетов-невидимок при помощи радиолокационной тени. Для этого специалисты анализируют электронный след самолета, который он оставляет в виде помех во время полета. После детальной расшифровки можно с точностью определить координаты F-22 и F-35 и других самолетов такого класса, проследить траекторию движения и скорость. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что для пеленгации «стелсов» можно ставить на имеющиеся системы ПРО. Новая разработка может стать основой для создания новых российских систем противовоздушной обороны.

Российские специалисты создали уникальное устройство, которое поможет радарам замечать любые летательные аппараты и защитить мирное небо.