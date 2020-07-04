Новый премьер Франции объявил приоритетом подготовку к экономическому кризису

Вчера, 08:58

Жан Кастекс заявил, что пришёл получить результат, а не славу.

фото: publicdomainpictures

3 июля президент Франции Эмманюэль Макрон освободил от должности Эдуара Филиппа. Новый премьер-министр ранее курировал снятие карантина и объявил основной задачей подготовку к неизбежному кризису в экономике.

В тот же день Кастекс сделал заявление телеканалу LCI. Политик проинформировал зрителей, что пришёл не за славой, а для восстановления экономики. Премьер занимается формированием нового правительства Франции. Жан Кастекс осознаёт масштаб задачи, он сообщил, в стране санитарный кризис, следом придёт экономический, которому предстоит противостоять.

Кастекс сообщил, что готовит программную речь и выступит с ней на предстоящей неделе. Также политик намерен встретиться с профсоюзами и совместно подготовить новый социальный договор. Премьер сказал, что верит в регионы, поскольку Париж не может и не должен индивидуально решать все вопросы. Кастекс считает себя социальным голлистом, перед тем, как распределять, требуется сначала произвести. Ранее Жан Кастекс был заместителем руководителя в президентской администрации.

Макрон поступил последовательно. Руководитель, который выводил страну из карантина, хорошо знает последствия пандемии.