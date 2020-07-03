Кедми считает, США не догонит Россию в Арктике и сядет в лужу

Вчера, 15:18

Израильский экс-разведчик отметил, Москва вовремя осознала, с какой стороны грозит опасность и приняла меры.

фото: wikimedia, pixabay

Яков Кедми возглавлял одну из секретных служб Израиля, сообщил, что США не догонят Россию в Арктике. Более того, экс-разведчик считает, Штаты в северном регионе сядут в лужу.

Министерство обороны РФ вовремя осознало, атака центральной части страны станет эффективной со стороны Северного ледовитого океана. Для предотвращения удара Россия образовала новый военный округ с названием «Северный». В регионе появились российские военные и укрепления. Россия разместила в Арктике системы ПРО и оборудует базы субмарин и надводных боевых кораблей.

Кедми отметил, что США сели в лужу по гипероружию и теперь вынуждены догонять Россию, такая ситуация и в Арктике, и в борьбе за северные моря. Израильский экс-разведчик уверен, что Вашингтон лишь планирует создать 2-3 ледокола. Он считает это несерьёзным для масштабов Арктики. А у Москвы всё уже есть. Яков Кедми предполагает, что к возможным боевым действиям в Арктике Россия готова лучше, чем 10 лет назад и лучше американцев или других потенциальных противников.

Мнение известного разведчика подтверждает, российское руководство способно играть в геополитике на опережение. Арктика была и будет принадлежать России.