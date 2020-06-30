Путин выступил с обращением к гражданам России

Вчера, 14:59

Президент поблагодарил всех проголосовавших за поправки в Конституцию.

Кадр из выступления Владимира Путина, Youtube

Сегодня, 30 июня, президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. Президент поблагодарил всех, кто уже проголосовал за поправки в Конституцию. Он также напомнил, что 1 июня — основной и заключительный день голосования и призвал всех, кто ещё не выразил своё мнение, сказать своё слово.

Президент заверил, что поправки в Конституцию закрепляют высшие ценности и гарантии, такие как стабильность, безопасность, благополучие и достойная жизнь людей.

Путин обозначил свою чёткую позицию — все поправки вступят в силу только при одобрении и поддержке жителей страны.

Обращение было записано на фоне мемориала Советскому солдату, который сегодня торжественно открыли под Ржевом. На примере военных подвигов советских солдат, президент напомнил гражданам России, что даже в самой критической ситуации важно оставаться едиными и продолжать свой «неразрывный тысячелетний исторический путь».



