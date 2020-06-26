Лукашенко считает москвичей виновными в росте цен на жильё в Белоруссии

Вчера, 15:53

В Минске уверены, что жители столицы РФ не считают денег на приобретение недвижимости в республике.

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Президент Белоруссии совершил рабочую поездку по Солигорскому району и порассуждал о ценах на загородную и столичную недвижимость. Александр Лукашенко уверен, рост цен на жильё в республике спровоцировали москвичи.

Лукашенко отметил, иностранцы (в том числе и москвичи) оценили ситуацию в Белоруссии в качестве тихой и спокойной, где смогут жить не только они сами, но и дети. Лидер Белоруссии полагает, рост стоимости квартир в Минске связана с тем, что жители Москвы просто рванули в Беларусь. Президент продолжил, жители российской столицы не считают денег при покупке квартир в Минске и иных крупных белорусских городах. Такое сообщение содержит официальный президентский сайт Лукашенко.

Одновременно, глава государства подчеркнул, он не возражает против приезда жителей российской столицы в Белоруссию. Задача власти — первоочередное обеспечение квартирами граждан своей страны. Остальное Лукашенко назвал «элитным жильём», которое можно продавать.

Одновременно, Лукашенко призвал соотечественников приобретать и развивать загородные участки, чтобы каждый белорус был хозяином клочка своей земли. Лукашенко продолжает оригинальничать в преддверии выборов президента. Эксперты отметили, квадратный метр вторичного жилья в Минске стоит 1,4 тыс. долларов. В новостройках по Белоруссии, стоимость аналогичная.

Москва спокойно смотрит на высказывания Лукашенко, ведь страны — союзники и в военном, и в политическом плане.