Япония направила России представление из-за геологоразведки вблизи Курил

Вчера, 10:36

Японские дипломаты полагают, маршрут исследовательского судна РФ проложен через зону, которую Токио считает свой экономической.

фото: wikimedia

Россия ведёт геологоразведку в акватории Охотского моря. Некоторые из них — рядом с южной частью Курил. В связи с этим Япония направила РФ представление.

Сайт японского правительства разместил запись выступления генсека правительства Японии Ёсихидэ Суга. Чиновник утверждает, Япония отслеживает действия России, которые входят в противоречие с позицией Токио. Суга продолжил, Япония направила России сообщение о данном факте. Генсек проинформировал, Токио считает важным вопрос, кому принадлежат четыре острова Курильской гряды. Правительство продолжает переговоры с Москвой по этому факту.

Российское посольство в Японии подтвердило получение обращения Токио. Дипломаты РФ считают, причина очередного демарша японских дипломатов, что они полагают, российское исследовательское судно якобы проходит через акваторию, которую Токио считает своей экономической зоной. Дипломатическое представительство РФ сообщило, Москва получила информацию по факту обращения. Сейчас дипломаты уточняют реальную ситуацию. Япония отказывается признавать право России на четыре острова из состава Курил и не заключает с РФ мирный договор. Российские дипломаты предупреждали японских коллег о проведении геологоразведки длительностью 3 месяца.

Поправки в Конституцию России предусматривают невозможность отторжения российских территорий. Видимо, мирный договор с Японией Москва оформит нескоро.