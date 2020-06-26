Песков прокомментировал заявление Лукашенко о влиянии РФ на выборы в Белоруссии

Вчера, 07:19

Пресс-секретарь Путина проинформировал, что Москва не вмешивается в выборы другой страны и намерена делать это впредь.

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Дмитрий Песков отметил, Россия никогда не воздействовала на электорат других стран. Тем более, продолжил секретарь Путина, в выборы лидера союзника.

Заявление Пескова возникло не на пустом месте. Ему предшествовала информация Лукашенко о том, что он намеревается обсудить с Путиным вмешательство в выборы в Белоруссии со стороны таких стран, как Россия и Польша. Президент Белоруссии полагает, что в ход выборов вмешиваются зарубежные силы. Песков отметил, обвинения должны сопровождаться аргументами или не стоит их выдвигать. В данном случае, как отметил представитель президента РФ, нет ничего подобного. Это заставляет задуматься, справедливы ли выдвинутые претензии.

Дмитрий Песков сообщил, Россия — не США. Ранее СМИ США разместили информацию о якобы наличии у одного из сынов Лукашенко счетов в банке Швейцарии в сотни миллионов долларов. Лукашенко после подобного вброса в СМИ сообщил, что дезинформация идёт из России, она вбивается белорусам в мозг. Потом РФ извинится, но в головах граждан страны дезинформация останется. Дата выборов президента Белоруссии — 9 августа. Регистрация кандидатов завершается 14 июля 2020 года. Интересным в данном моменте является, что лидеры РФ и Белоруссии обсуждали 19 июня в личном разговоре взаимное признание виз. И больше ничего. Стоит напомнить, Владимир Путин в эфире заявил, у Белоруссии есть право проводить самостоятельную политику, которую Минск считает полезной и целесообразной.

Есть ещё один момент, месяц тому назад Лукашенко сообщил, что присоединение его страны к России не состоится в обмен на льготные цены по энергоносителям.

Ситуация остаётся неопределённой. Президент Беларуссии сообщил о движении по собственному пути. Владимир Путин не спешит предлагать Лукашенко создание «сверхдержавы». Похоже, Лукашенко использует Запад в качестве давления на Россию.