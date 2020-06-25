Кедми пояснил причину массовых беспорядков на Западе

Вчера, 17:40

Бывший глава секретной службы Израиля полагает, что — это не совпадение, а неспособность США решить ситуацию с «китайской инфекцией».

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Яков Кедми уверен, что массовые беспорядки начались там, где власти Штатов и Западной Европы показали неспособность к решению серьёзных государственных задач.

Бывший глава разведслужбы Израиля уверен, слабость властей на Западе привела к тому, что различные группировки начали раскачивать политическую обстановку и расшатывать общественный порядок. Сейчас для это используется расовая напряжённость в США. Кедми отмечает, что такое было и ранее, но тогда власти не были столь неавторитетны и нерешительны. Экс-глава секретной израильской службы уверен, влияние США в мире уменьшилось и продолжит уменьшаться далее. Трамп для предотвращения этого должен авторитарным решением навести порядок в Штатах силовым методом. Его шансы на переизбрание после этого увеличатся.

Одновременно, Яков Кедми отметил, что от коронавируса за короткое время выиграли страны, которые показали, как можно эффективно решать возникающие проблемы. К таковым бывший разведчик отнёс, в первую очередь, Россию и Китай. Эти два государства набирают вес в мире. КНДР и РФ поддерживают, в первую очередь, государственность. Правительственные органы борются сами с COVID и помогают другим. Запад подтвердил политику самоизолированности. В особенности её прочувствовала Италия, которую ЕС просто бросил в беде.

Кедми напомнил, угнетённые меньшинства стали сносить памятники тому, кто справился с Великой Депрессией в США и помог победить нацизм во Второй Мировой — Теодору Рузвельту.

Таким образом, Россия и Китай пытаются сохранить национальные традиции и гордость. Запад демонстрирует полный разлад государственной системы.