Вчера, 11:27

Российский борт № 1 мог пролетать в том же месте и в то же время, что и малазийский Boeing.

фото: pravda

Член Совета Федерации Франц Клинцевич предположил, что основной целью Украины в 2014 году был самолёт Владимира Путина, а ПВО страны ошибочно приняли МН-17 за главный российский лайнер.

Похожего мнения придерживается и Сабине тен Дуссхате, защищающая Олега Пулатова, который обвиняется в катастрофе МН-17. Адвокат на очередных слушаниях в Голландии напомнила, украинские ПВО уже сбивали российский Ту-154 над Чёрным морем в 2001 году. Малайзийский борт в 2014 году Украина тоже могла сбить ошибочно.

Франц Клинцевич отчасти согласен с такой версией, но она не раскрывает возможной причины ракетного удара по МН-17. Сенатор напомнил, в 2014 году самолёт Путина мог пролетать над территорией внутри украинского конфликта. Это поясняет то, что перед атакой на малайзийский самолёт в небе появились украинские истребители. Цель — визуально определить борт № 1 РФ. Клинцевич напомнил, что расцветка главного российского лайнера похожа на Boeing, по которому нанесен удар. Сенатор проинформировал, версия появилась еще в 2014, её признали несостоятельной. Сейчас политик так не считает. В то же время, Клинцевич уверен, что самолёт Путина не мог лететь над зоной военного конфликта. Служба безопасности не допустит. Киев мог думать иначе.

Что касается ракеты, украинцы сами показали обломки с номером. Клинцевич сообщил, что «Бук» с таким номером передан Украине. Таким образом, России, которую обвиняют в катастрофе, нужно было сначала украсть это оружие больших размеров с украинских складов. Сенатор считает это невероятным. Клинцевич уверен, Украина целилась в президентский борт, а малайзийский Boeing сбила по ошибке.

Заседания в Амстердаме длятся 6 лет, против России — голословные обвинения без фактов. Среди обвиняемых неожиданно появилась Украина за то, что не перекрыла воздушное пространство при боевых действиях.

Это попытка затянуть рассмотрение происшествия до бесконечности. Киев не ожидал попасть в число обвиняемых.