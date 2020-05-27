Sohu: Слова Путина о КНР растрогали китайцев до слёз

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Россия стала для Китая надёжным партнёром и настоящим другом, констатирует китайское издание.

Уважение к РФ и её лидеру Владимиру Путину в Китае лишь крепнет. Популярный портал Sohu сообщает, что дружеские жесты Москвы по отношению к Пекину приводят в восторг местных обывателей, а слова Путина о КНР и вовсе растрогали китайцев до слёз.

В свежем материале издания говорится, что хорошие отношения между Россией и Китаем имеют большой потенциал, а перспективы создания российско-китайского альянса сильно раздражают коллективный Запад. На этом фоне в Sohu заметили попытки американских СМИ внести раскол в дружбу РФ и КНР, в том числе путём провокационных вопросов их лидерам.

Так, обозреватель портала вспомнил, как Владимира Путина западные журналисты спросили о намерениях Китая «поглотить» Россию и её экономику. Ответ российского президента, как отмечают в Sohu, растрогал китайский народ «до слёз».

Путин заявил, что Россия никого не боится, он подчеркнул — не верит в какие-либо захватнические планы по отношению к РФ. Более того, считает КНР важнейшим партнёром. Обозреватель Sohu резюмировал, что достойный ответ Путина свёл на нет провокацию журналистов, поставил их в неловкое положение. В то же время китайцы по достоинству оценили слова российского лидера.

Автор статьи считает, что Россия не только словами, но и делом доказала свою преданность идеалам российско-китайских отношений. Никто другой из стран-партнёров КНР не сделал столько, сколько Москва сделала для Пекина, уверен обозреватель. Заслуга Путина в этом просто огромна, что видят граждане Китая.

Если говорить о текущей ситуации в мире, то, по сравнению с Австралией и другими странами, Россия стала для Китая действительно хорошим другом, отмечают в Soho. Китайские журналисты полагают, что это сотрудничество в будущем продолжит укрепляться.