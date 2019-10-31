«Фотожаберы» посмеялись над Трампом и «собакой, убившей аль-Багдади»

Вчера, 21:49

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп продемонстрировал навыки фотошопа прямиком у себя на странице в Twitter. На его «фотожабе» изображен пес, якобы ликвидировавший Багдади, которого президент награждает медалью.

Трамп опубликовал свою работу в продолжение истории о том, как «собака-герой» якобы помогла «ликвидировать» Абу Бакра аль-Багдади – лидера организации «Исламское государство» (Запрещена на территории РФ). Стоит отметить, что обработка выглядит совершенно небрежно, никакого намека на реальность фотографии. Этот пост вызвал резонанс в Сети еще и своей надписью: «Американский герой!», написал Трамп.

Сначала политика раскритиковали за неудачную попытку выдать фото за реальный случай. Многие пользователи Twitter отметили, что «можно было бы и постараться». Другие недоумевают: почему Трампа задела эта история с собакой, если «ликвидацию» аль-Багдади практически признали вашингтонским фейком.

Позже многие пользователи решили удивить президента прямо в комментариях под его постом. Комментаторы продемонстрировали, что владеют фоторедактором качественнее. На некоторых «фотожабах» собака-герой награждала Трампа, на других Трамп награждал героев мультфильма и даже свою жену.

Напомним, лидер США заявил, что спецназовцы США якобы «ликвидировали» Абу Бакра аль-Багдади в Сирии 26 октября. Но все фото и видеоролики прошедшей операции, которые показал Пентагон, имеют низкое качество и не заслуживают доверия. К тому же, российская сторона, которая постоянно отслеживала сирийскую обстановку в Идлиба, не зафиксировала следов присутствия террориста и его «ликвидаторов».