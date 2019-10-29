США устроили фарс по устранению аль-Багдади - Осташко

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Дональд Трамп выступил с заявлением о ликвидации главы «Исламского государства» (запрещенной террористической группировки на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, спецназ США в воскресенье провел «опасную и смелую» операцию.

В деле было задействовано 8 вертолетов. Как говорит лидер США, никто из американских военнослужащих не пострадал. Также Трамп сообщил подробности ликвидации опасного террориста.

«Он умер как трус, убегая и плача», — отметил лидер США, подчеркнув, что тело боевика было очень сильно обезображено.

Но несмотря на тяжелые увечья, аль-Багдади удалось опознать с помощью теста ДНК, который провели на месте американские военные. После этого дом, в котором обнаружили тело, был быстро уничтожен.

Однако в Минобороне РФ сообщили, что не располагают достоверной информацией о проведении США подобной операции. Ведомство отметило, что за последнее время со стороны Штатов не было замечено никаких ударов с воздуха. Более того, в Минобороны усомнились в реальности спецоперации.

Ситуацию также прокомментировал политолог Руслан Осташко. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что считает слова Трампа о смерти аль-Багдади вымыслом.

«США, мягко говоря, обделались в Сирии, особенно после того, как они бросили курдов, которых они поддерживали очень долгое время. Трамп просто оценил медийную и общественную реакцию на эти события, понял, что все это преподносится как его трусость и неэффективность, даже несмотря на то, что отзыв войск был в его предвыборных обещаниях. Вот он и решил провести такую спецоперацию, причем совершенно не важно, была она в действительности, или не была. Если он в Twitter написал, значит, так оно и есть», — поясняет эксперт.

Также Осташко отмечает, что США могли ликвидировать террориста по-тихому, однако приняли решение устроить фарс с вертолетами. По словам политолога, Вашингтону было выгодно провести операцию «громко», ведь до этого они «облажались» после начала антитеррористической операции ВС Турции «Источник мира» против курдских террористов на севере Сирии. Сейчас Штатам необходимо реабилитироваться, именно поэтому Трамп говорит об устранении опасного террориста. При этом эксперт уверен, что данная информация является фейковой.

«А жив он или не жив на самом деле — ну кому это интересно? Его таким образом убрали из большой игры и запретили где-либо появляться. А если сунется, его по-настоящему устранят, но уже под другим именем. Это вообще не имеет никакого значения, важно, что это заявляет президент США. Так что все это фейк», — заключил собеседник ФАН.