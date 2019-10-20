Американцев не смущает связь главаря SDF с курдами-террористами – мнение эксперта

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В свете планируемой поездки в США предводителя «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлума Абди, РИА ФАН подробно изучило его биографию и выявило много интересных фактов.

По мнению журналистов, визит может выглядеть довольно неоднозначным, учитывая, что этот человек на протяжении двадцати лет состоял в Рабочей партии Курдистана. Данная организация признана террористической не только в Турции, но и в других странах мира.

В составе РПК Абди (настоящее имя Ферхат Абди Шахин) действовал на территории Сирии, за что неоднократно бывал задержан местными правоохранителями. Также он участвовал в стычках с правительственными силами в районе Шемдинли на юго-востоке Турции. Стоит отметить, что этот регион уже давно является центром курдского терроризма в Турции. Одним из наиболее крупных инцидентов стала атака в октябре 2016 года, когда курдские террористы осуществили подрыв автомобиля. В результате взрыва погибли 17 человек, 27 получили ранения.

В 2014 году Абди возглавил SDF и вернулся в Сирию. Позднее группировка примкнула к организованной США и союзниками военной кампании «Непоколебимая решительность». Однако воевали курды не столько против ИГИЛ* (запрещен в РФ), сколько вместе с ним. Совместными усилиями они оккупировали практически все Заевфратье и нарекли его «Сирийским Курдистаном» вопреки тому факту, что этнических курдов на этой территории не так уж много.

В свете вышесказанного приглашение курдского главаря Мазлума Абди может нанести серьезный урон репутации Штатов. Хотя их лояльное отношение к террористам уже давно является секретом Полишинеля.

Текущую ситуацию в Сирии прокомментировал востоковед, доктор исторических наук Борис Долгов. Он предположил, что США еще попытаются использовать курдские группировки для удержания контроля над регионом. Не исключено, что визит Абди – это попытка американского руководства загладить свою вину за то, что сдало курдов на растерзание турецким военным.

«Однако такое посещение – это достаточно деликатная тема для Соединенных Штатов, оно, безусловно, может скомпрометировать их», - уточнил политолог.

У многих, начиная от Эрдогана и заканчивая рядовыми гражданами, может возникнуть закономерный вопрос: почему член террористической группировки наносит официальный визит в Вашингтон. Впрочем, ранее США довольно спокойно выстраивали отношения с талибами и тем же ИГ*, поэтому и в этот раз смогут выкрутиться.