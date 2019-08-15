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Скандал, основанный на заболевании малышей в детских садах Москвы, был использован Любовью Соболь как способ попасть в Мосгордуму. Об этом рассказала Екатерина Ковалева – мать одного из пострадавших детей. По словам Ковалевой, Соболь искажала факты и манипулировала родителями в своих интересах.

Ранее медиаресурсы Алексея Навального выпустили целый ряд фейковых расследований о поставщике питания в московские детские сады компании «Конкорд». Родители пострадавших детей поверили навальнистам на слово и подали коллективный иск в суд. Впоследствии они стали выходить из заявления, так как не хотели быть использованы Любовью Соболь, собиравшейся попасть в Мосгордуму за счёт этого скандала. В числе разочаровавшихся в т.н. ФБК родителей была и Екатерина Ковалева.

Женщина рассказала о том, как было сфальсифицировано «расследование». По словам Ковалевой, Соболь попросила её устроиться в «Конкорд», чтобы собрать компромат.

Соболь, со слов Ковалёвой, требовала отсылать отчёты каждые 15 минут: фотографировать, снимать видео, узнавать имена поставщиков, записывать номера машин, приезжающих на комбинат. Также от Ковалёвой требовалось производить шоковый контент. Например, когда чистят картошку — грязь от нее поснимать. «Но все было нормально — приходилось искать грязь», — рассказала Ковалева.

Чем больше женщина, нанятая Любовью Соболь, погружалась в производственный процесс на комбинате, тем больше понимала, что заражение московских дошкольников вирусом «Шигеллы» — заранее спланированная диверсия.

Родители написали заявление в ФСБ по статье 205 УК РФ, подозревая теракт. По словам Ковалевой, множество родителей посчитали, что заражение произошло именно так.

После подачи заявления Соболь вызвала Ковалеву в свой штаб и попыталась опровергнуть доводы, изложенные в заявлении. Активистка Навального требовала обвинить «Конкорд». После этого «представления» от Соболь и другие родители окончательно убедились, что юрист т.н. ФБК использует скандал, чтобы попытаться пройти в Мосгордуму и произвести передел ранка социального питания столицы.

На данный момент родители подозревают, что диверсия могла быть спланирована непосредственно Соболь. На это указывает попытка шантажа владельца «Конкорда» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина Алексеем Навальным и Любовью Соболь. Представители т.н. ФБК предлагали Пригожину прекратить травлю его бизнеса в обмен на 300 миллионов рублей.

Предприниматель из Северной столицы ответил шантажистом категоричным отказом. Впоследствии он через пресс-службу «Конкорда» рассказал подробности об инциденте с вымогательством, а также о расследовании заболевания московских дошкольников со стороны его компании. Согласно полученным фактам и свидетельским показаниям, к заболеванию детей может быть причастна Любовь Соболь.

Примечательно, что даже либеральные СМИ отказались на слово верить в версию Соболь и Навального о заболевании московских детей. Так, «Новая газета» рассказала об инциденте, опираясь на информацию Роспотребнадзора: заболевание вызвано низкокачественной продукцией липецкого комбината «Чаплыгинмолоко».

Ситуация с декабрьской вспышкой заболевания московских дошкольников требует тщательного расследования без вмешательства навальнистов, старающихся использовать скандал в своих целях.

Например, недавно Навальный и Ко растиражировали историю об отравлении блогера «неизвестным веществом» в ИВС. Диагноз поставил личный офтальмолог Навального Анастасия Васильева, увидев пациента через щель в двери. Историю подхватили западные и либеральные российские СМИ, несмотря на официальное опровержение врачами клиники, где лежал Навальный.

Соболь берёт со своего лидера пример во всём. Ради попадания в Мосгордуму она готова на всё. Ранее она организовал цех по «рисовке» подписей. В подписных листах были использованы персональные данные давно умерших людей.

Когда же избирком забраковал фальсифицированные автографы, Соболь организовала целую серию нелегальных митингов в Москве. Сейчас за ней числится четыре административных дела и 930 тысяч штрафа. От попадания в тюрьму юриста т.н. ФБК уберегло только наличие несовершеннолетней дочери.