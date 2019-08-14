После побега из России глава ФБК Жданов сразу же прекратил голодовку

Сегодня, 22:37

Несостоявшийся кандидат в МГД, директор так называемого «Фонда по борьбе с коррупцией» одиозного блогера Навального Иван Жданов сегодня сообщил в Facebook, что убыл из России.

Напомним, Жданов отбывал административное наказание по обвинению в нарушении порядка организации публичных мероприятий (статья 20.2 КоаП РФ). Однако сам экс-выдвиженец счел, что его юридический случай «запутал юристов» - полиция не приостановила арест. Также он подчеркнул, что проведет срок ареста с большей пользой находясь в отъезде.

Юрист Антон Долгих помог разобраться и разъяснил ситуацию. Эксперт подчеркнул, что Жданов самовольно покинул место отбывания ареста. И теперь, если он, в самом деле, вернется в Россию, как заявил в публикации в соцсетях, то его ждет еще одно наказание. Вероятнее всего, РФ он покинул, как раз из-за того, что не особо хотел отбывать срок наказания.

Иван Жданов, а также Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас и Владимир Милов - ставленники Навального, которые провалились на выборах в Мосгордуму. Они были уличены в фальсификации избирательных документов, и на основании недействительных подписных листов Мосгоризбирком принял решение отказать в регистрации «независимым кандидатам». После этого члены команды блогера устроили ряд несогласованных митингов, и были привлечены к административной ответственности по статье 20.2 КоаП РФ. Наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 30 суток получили все кроме «юриста-расследователя» ФБК Любови Соболь. Она прикрылась малолетней дочерью и получила несколько административных штрафов на общую сумму практически в миллион рублей.

Также ранее Следком возбудил уголовное дело по подозрению организаторов ФБК в отмывании 1 миллиарда рублей. Эксперты министерства внутренних дел подозревают, что эти деньги поступали на счета «Фонда» от зарубежных кураторов и были «весьма сомнительными»