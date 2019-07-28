Соседи снова уличили Любовь Соболь в физическом насилии над собственным ребенком

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После отказа в регистрации кандидатом в депутаты МГД и очевидного провала незаконного митинга на Тверской, нервы у Любови Соболь, видимо, сдали. Она сорвалась, и, к несчастью, под руки ей попалась пятилетняя дочь.

Как сообщили соседи, из квартиры Соболь доносились крики, плачь и звуки ударов. Таким способом юрист так называемого "ФБК" выплеснула злость и нервное напряжение на беззащитного ребенка. Об этом сообщило сегодня издание NATION NEWS.

За прошедшую неделю Соболь действительно накопила множество отрицательных эмоций на фоне общей психологической усталости.

Так называемый юрист «ФБК» провалила подписную кампанию и вылетела из дальнейшей борьбы за депутатский мандат в МГД. Это нанесло сильнейший удар по ее имиджу и репутации.

Также Соболь устроила истерику в Мосгоризбиркоме. Она сорвала заседание комиссии и пыталась захватить ведомственный туалет с требованием допустить ее до выборов.

Кроме того, ряд уличных акций, где Любовь выступала с другими оппозиционными кандидатами, провалились. Им не удалось достичь ни одной поставленной цели: оказать давление на избирком, дискредитировать избирательную систему и вызвать массовые беспорядки в столице.

В итоге все это вылилось в три административных правонарушения для экс-кандидата – по ч. 2 ст. 20.2, ст. 19.3 и по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Эксперты отмечают, что политическая деятельность Соболь, сопряженная с нарушением закона и регулярными задержаниями, может плохо отразиться на ее материнском статусе и положении дочери.

Ведь законодательство предусматривает постановку ребенка на учет ПДН МВД как члена неблагополучной семьи, если на одного из родителей составлено более пяти протоколов об административных правонарушениях за 3 месяца.

В настоящее время в отношении Любови Соболь также идет проверка по уголовному делу: ее подозревают в избиении дочери. Стороннице Навального могут предъявить обвинения по статьям 117 или 156 УК РФ – "Истязание" или "Не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".