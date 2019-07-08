«Опасный прецедент»: Британия захватила супертанкер с иранской нефтью

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Инцидент произошел 4 июля возле Гибралтара. Глава МИД Ирана называет ситуацию с танкером - обычным пиратством и требует немедленного прекращения манипуляций с иранским судном.

Представители властей Гибралтара остановили Иранский супертанкер, который перевозил сырую нефть, предназначавшуюся Сирии. Фабиан Пикардо, занимающий пост главного министра Гибралтара, объяснял захват тем, что «правительство Гибралтара имело повод предполагать, что захваченное судно нарушало санкции ЕС против Сирии». Правительство Ирана официально выразило недовольство послу Великобритании в Тегеране, а представителем ведомства, Аббасом Мусави, было заявлено, что захват танкера из-за санкций, не основанных на решениях ООН, считается неприемлемым.

«Иран не имеет членства в ЕС и не попадает под действие никаких эмбарго на торговлю нефти. «Группа-Б» от лица Британии не имела права захватывать наш танкер ни при какой ситуации», – говорит Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter.

«Группой-Б» Зариф называет «альянс», в который входят Джон Болтон, советник США, Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, а также принцы Саудовской Аравии и ОЭА.