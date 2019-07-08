«А в ответ - тишина»: украинские головорезы добились отмены телемоста

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Телемост «Надо поговорить», запланированный на 12 июля, не состоится. Журналистам канала NewsOne пришлось отказаться от идеи в страхе за свои жизни.

Телемост задумывался как диалог между народами России и Украины, без политики и без участия политиков. Однако с самого начала идея встретила сильнейшее непринятие со стороны украинских националистов и политиков. Против сразу же высказались Ян Валетов, Сергей Наумович, Борислав Береза и другие украинские деятели.

«Телевизионный мост – еще один акт гибридной войны против Украины», – сокрушается лидер партии Батькивщина, Юлия Тимошенко.

Для введения телемоста со стороны России были вызваны Мария Ситтель и Андрей Малахов, известные за участие в остросоциальных передачах, но никак не политических, что только подтверждает «народные» мотивы телемоста.

Создатель полка «Азов», а по совместительству еще и депутат Верховной рады, Андрей Билецкий дал президенту Украины ровно 24 часа на то, чтобы на государственном уровне отменить телемост, иначе пообещал, что телемост отменят «черные человечки».

«Такого позора на украинском телевидении точно не будет!», – уверил лидер «Азова».

Позже всех высказался сам президент Украины, Владимир Зеленский. Как и ожидалось, он поддержал идею об отмене телемоста, назвав телемост «дешевым пиар-ходом, предпринятым, чтобы расколоть страну на две части».

Журналистам, против канала которых СБУ собирается ввести санкции из-за попытки организации телемоста, ничего не оставалось, как всё отменить, чтобы не подвергать опасности свои семьи.

«Мы очень хотели бы, чтобы на Украине был мир, но это идет вразрез с интересами партии войны», – объяснили причину отмены телемоста журналисты.