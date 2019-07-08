«Мы к вам больше ни ногой» - Россия прекратила авиосообщение с Грузией

Сегодня, 15:16

8 июля официально вступил в действие указ президента РФ о временном запрете на полеты в Грузию. Действия президента обусловлены обострившейся грузинской русофобией.

Утром 8 июля самолет, принадлежащий компании «Аэрофлот», совершил последний перелет в Тбилиси с территории Российской Федерации. На этом полностью заканчивается полетная программа между Россией и Грузией.

Вступивший в силу закон выполняется в двустороннем порядке, временно запрещая перелеты не только с России в Грузию, но и наоборот.

По указу президента, люди, купившие билеты по направлению Россия-Грузия, на 8 июля и позже имеют право вернуть полную стоимость билетов или переоформить их на другое направление.

«Наши авиакомпании потеряют около 3 млрд рублей. В эту сумму входят и теоретические доходы, и материальные потери», – прокомментировал вопрос насчет убытков министр транспорта России Евгений Дитрих.

Дитрих добавляет, что данная сумма названа без учетов потерь на возвращение билетов, поэтому более точных цифр нужно ждать к концу недели.

Не меньшие потери понесет Грузия. Основатель неправительственной грузинской организации «Банки и общество» предполагает, что Грузия может потерять до 10% общих доходов (около 300 млн долларов).

Однако вице-спикер парламента Грузии Серги Капанадзе заявил, что при полном запрете перелетов вред грузинской экономике нанесен будет только в кратковременной перспективе. На «длительной дистанции» Грузия сможет восполнить потерю за счёт туризма из других стран.

На данный момент единственным способом добраться из России в Грузию или обратно по воздуху является пересадка в Минске, Баку или Ереване. Такой перелет, безусловно, обойдется намного дороже прямого.