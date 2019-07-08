«Опять вы за свое!» - США угрожают Ирану новыми санкциями из-за ядерной программы

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Иран вновь начал обогащать уран выше, чем на 3,67%, которые предусмотрены ядерной сделкой. В ответ США пообещали усилить давление на страну, пока процесс обогащения не будет прекращен.

Возобновление процесса обогащения урана является вторым этапом сокращения обязательств по ядерной сделке. Данные действия вызваны отказом стран-участниц СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) выполнять экономические требования Тегерана, выдвинутые им 2 месяца назад.

Первый этап был объявлен Ираном 8 мая этого года. Этого же числа США в одностороннем порядке вышла из СВПД. Свои действия власти Ирана объясняли введением новых санкций со стороны Вашингтона и отсутствии помощи в решении возникших проблем со стороны стран, оставшихся в составе СВПД.

В ходе первого этапа Иран превысил допустимое количество запасов низкообогащённого урана на 300 кг.

«Если Иран продолжит развитие ядерной программы, то дальше будет подвергаться изоляции и санкциям. Иранский режим, вооруженный ядерным оружием, будет огромной угрозой всему миру», – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Тегеран также планирует проведение третьего этапа сокращения обязательств, детали которого будут названы в течение 60 дней.