«Новая демократия» - старые проблемы: на выборах в Греции победили правоцентристы

Сегодня, 11:53

Правая партия «Новая Демократия» обещает ускорить экономический рост и понизить налоги. После подсчета 96% бюллетеней стало известно, что победившая партия получит 158 мест из 300 в новом парламенте.

За «Новую Демократию» проголосовали 40% избирателей. Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА), находящаяся под управлением премьера Алексиса Ципраса, заняла второе место по количеству голосов, получив 86 мест в парламенте. На третьем месте оказались левоцентристы из «Движение перемен», за них отдали свой голос 8% избирателей.

Также места в парламенте будут иметь Компартия Греции, партия «Греческое решение» и левое движение МЕРА25.

Наибольшее поражение потерпела партия «Золотой рассвет». Ранее успешно использовавшая полемику о нелегальных эмигрантах, партия не получила ни одного места.

Ципрас назвал выборы законными, пообещав передать лидеру победившей партии, Кириакосу Мицотакису, свой уже бывший кабинет, как это и должно быть в стране с высокой политической культурой. Но из политики Ципрас уходить не собирается и заявляет о том, что СИРИЗА будет главной оппозиционной силой на арене внутренней политики Греции.

Параллельно Ципрасу Мицотаксис заявил, что приложит все усилия, чтобы стать «премьер-министром для каждого грека». Он ставит перед собой цель убедить даже тех, кто не поддержал его, что страна сделала правильный выбор. «Нас слишком мало, чтобы быть разобщенными», – заключил новый премьер-министр.

Старый парламент был распущен президентом Греции 11 июня, а возможно это стало после того, как СИРИЗА, будучи лидирующей партией на тот момент, согласилась на досрочный роспуск по итогам неудачных выборов в Европарламент.