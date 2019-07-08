«Карьера Трампа закончится позором» - как посол Великобритании отзывается о президенте США

Сегодня, 09:24

В общем доступе оказались телеграммы посла Великобритании в США Кима Дэррока, в которых он пытался предупредить собственное правительство о проблемах в Белом доме. Речь шла о внешней и внутренней политике Трампа.

В секретных телеграммах и записках посла Великобритании в США говорилось, что нынешний президент США «ни на что не годен, некомпетентен и небезопасен», а конфликты в Белом доме скорее «драки на ножах». Телеграммы охватывали период с 2017 года по нынешнее время.

В одной из телеграмм говорилось, что у посла нет уверенности «что администрация Белого дома в ближайшее время станет более «нормальной, дееспособной», а также менее «расколотой, непредсказуемой и неуклюжей в области дипломатии».

Британский МИД сообщает, что мысли послов Великобритании не должны всегда соответствовать официальной позиции властей.

«Наш народ хотел бы, чтобы послы давали честную и объективную оценку ситуации в стране своего пребывания. Их мнения могут не совпадать с нашими, но мы платим им за это», – комментирует скандал британский МИД.

Изначально официальные представители США отказались как-либо комментировать ситуацию, однако позже сам Трамп высказал свое мнение. Глава США считает, что посол «не служит во благо» Англии.

«Мы не являемся фанатами данного человека», – подытожил президент.